Muller: Weitere EZB-Zinssenkungen möglich

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) kann ihre Zinsen nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Madis Muller unter Umständen weiter senken. "Wenn die tatsächlichen Zahlen in der Nähe unserer jüngsten Prognosen liegt, können wir höchstwahrscheinlich den Grad der geldpolitischen Restriktion in diesem Jahr weiter verringern", sagte der estnische Zentralbankgouverneur der Nachrichtenagentur Bloomberg. "Wann genau und in welchem Umfang, bleibt abzuwarten", fügte er hinzu.

Am Rande des jährlichen Zentralbankforums der EZB sagte Muller außerdem: "Angesichts der nach wie vor hohen Kerninflation und der Dienstleistungsinflation sowie des starken Lohnwachstums sollten wir geduldig sein und sehr schrittweise vorgehen."

July 02, 2024 03:59 ET (07:59 GMT)