Musk-Fantasie treibt Aktien von WeRide und Pony AI: Springt Tesla zum nächsten Rekord?

Tesla gehört zu den Aktien der Stunde. Die Hoffnung der Anleger auf den Durchbruch beim autonomen Fahren greift auch auf die Konkurrenz über.

• Tesla-Kursgewinne durch Zukunftswetten auf autonomes Fahren• Positive Abstrahleffekte auf WeRide und Pony AI• Marktpotenzial groß, Umsetzung regulatorisch und technisch offen

Mehr als 8,5 Prozent hat die Tesla-Aktie in den vergangenen fünf Handelstagen an der NASDAQ an Wert gewonnen. Damit summiert sich das Plus im bisherigen Jahresverlauf auf 21,3 Prozent.

Dabei hat der Anteilsschein insbesondere von wachsendem Optimismus profitiert. Entscheidend für die neue Zuversicht ist weniger das Kerngeschäft mit Elektroautos, Investoren richten den Blick vielmehr auf Zukunftsprojekte wie autonome Fahrdienste und humanoide Roboter - verbunden ist das insbesondere mit der Erwartung, dass Tesla-Chef Elon Musk diese Vorhaben persönlich vorantreibt. Rückenwind erhielt diese Annahme durch die Zustimmung der Aktionäre zu einem langfristig angelegten Vergütungsmodell, das Musk bei Zielerreichung einen außergewöhnlich hohen Aktienanspruch sichert.

Auch Chinas Branchenvertreter legen zu

Im Windschatten der Hoffnungen, die die Tesla-Aktie am Dienstag bis auf 491,50 US-Dollar und damit auf ein neues Rekordhoch getrieben hatten, legen am Mittwoch auch Asiens Branchenvertreter teils deutlich zu. Die Aktien der chinesischen Robotaxi-Hersteller WeRide und Pony AI verzeichnen im Handel in Hongkong zeitweise Gewinne von 4,47 Prozent auf 22,90 HKD und 6,78 Prozent auf 116,60 HKD.

Die beiden Unternehmen zählen zu den international etablierten Anbietern von Robotaxi-Diensten - zusammen mit Googles Waymo und Baidus Apollo Go. Tesla hat verglichen zur den direkten Konkurrenten aber ein Alleinstellungsmerkmal, da die US-Amerikaner ihr Kerngeschäft in der Fahrzeugherstellung haben: Nach Darstellung von Unternehmenschef Elon Musk könnten bestehende Fahrzeugmodelle theoretisch per Software-Update für den Robotaxi-Einsatz freigeschaltet werden. Das würde Tesla auf einen Schlag eine komplette Robotaxi-Flotte zur Verfügung stellen - vorausgesetzt autonome Fahrsoftware wird von den Regulatoren nach erfolgreicher Testphase freigegeben.

Neue Fantasie kam zuletzt durch eine Studie der Bank of America auf. Die Analysten sehen allein in den USA ein Marktpotenzial für autonomes Fahren von über einer Billion US-Dollar - ein Szenario, das die Bewertung entsprechender Anbieter deutlich beeinflusst.

Die Tesla-Aktie verliert nachbörslich an der NASDAQ nach der Vortagesrally etwas an Schwung und legt moderate 0,17 Prozent auf 490,73 US-Dollar zu.

Redaktion finanzen.at