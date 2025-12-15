NOW Aktie

My 3 Favorite Dividend Stocks to Buy Right Now

My 3 Favorite Dividend Stocks to Buy Right Now

I'm a big fan of boring businesses that pay reliable dividends. Which is why I own a significant number of consumer staples companies. A recent review of my portfolio, as I made year-end tax moves, has me thinking about Clorox (NYSE: CLX), Hershey (NYSE: HSY), and General Mills (NYSE: GIS).Consumer staples companies produce goods that are generally low-cost and are typically purchased on a regular basis. Even during a deep recession, consumers will still purchase food, toiletries, and cleaning supplies. They are either necessities or very close to it (you could clean a spill with a rag, but a paper towel will probably be easier and more effective). As such, consumer staples makers tend to be resilient businesses throughout economic cycles.
