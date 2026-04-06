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ISIN: PLCOMES00020
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06.04.2026 15:51:20
Myanmar junta chief elected president — what comes next?
The head of the Myanmar's junta Min Aung Hlaing has swapped his uniform for the top civilian office, but the move is unlikely to bring peace or even create distance from the authoritarian system imposed by the 2021 coup.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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