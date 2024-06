Mysore Paper Mills veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Mysore Paper Mills präsentierte in der am 13.06.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,63 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,370 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Mysore Paper Mills im vergangenen Quartal 53,9 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 55,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mysore Paper Mills 120,9 Millionen INR umsetzen können.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 4,100 INR. Im Vorjahr hatten -1,840 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 495,70 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 84,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Mysore Paper Mills einen Umsatz von 268,98 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at