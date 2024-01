Nach Allzeittief: Spirit Airlines-Aktie wird auch im US-Handel weiter abgestoßen

Anleger von Spirit Airlines fliehen weiter in Scharen aus der Aktie.

Nachdem Aktien von Spirit Airlines am Dienstag an der NYSE um mehr als 47 Prozent eingebrochen waren und ein neues Allzeittief markiert hatten, kehrt bei den Anteilsscheinen der Fluggesellschaft auch am Mittwoch keine Ruhe ein. Im Mittwochs-Handel verliert die Spirit-Aktie zeitweise weitere 20,95 Prozent auf 6,26 US-Dollar.

Gerichtsentscheidung wirkt weiter nach

Am Vortag hatte ein US-Gericht die Anteilsscheine auf Talfahrt geschickt, nachdem der geplante Kauf von Spirit durch den Konkurrenz-Billigflieger JetBlue Airways blockiert worden war. Kartellwächter hatten zuvor bemängelt, dass ein Zusammenschluss zu weniger Wettbewerb und höheren Preisen für Verbraucher führen werde.

Ursprünglich hatte sich JetBlue im Sommer 2022 nach monatelangem Bieterstreit gegen den Rivalen Frontier Airlines durchgesetzt und den Zuschlag für den Kauf von Spirit erhalten.



Redaktion finanzen.at