18.09.2025 05:49:39

Nach dem König die Politik: Trump trifft Starmer

LONDON (dpa-AFX) - Nach dem Treffen mit den Royals spricht US-Präsident Donald Trump am Donnerstag bei seinem Staatsbesuch in Großbritannien mit Premierminister Keir Starmer. Mit auf der Reise sind nach früheren Informationen eines hochrangigen US-Beamten auch Vertreter von Technologieunternehmen - es wird also um Wirtschaftsbeziehungen und Handel gehen.

Die Gespräche der Regierungen werden sich sicher auch um den Gaza- und den Ukraine-Krieg drehen. Die britische Regierung hatte ihren Gaza-Kurs - im Gegensatz zur US-Regierung - zuletzt drastisch geändert. London kritisiert die israelische Regierung jetzt viel deutlicher für das Vorgehen und fordert humanitäre Hilfen für die Bevölkerung im Gazastreifen.

Mit Spannung wird eine gemeinsame Pressekonferenz von Trump und Starmer erwartet - vor allem deshalb, weil es Fragen zu Trumps heiklem innenpolitischem Thema, der Affäre um den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein, geben könnte./mj/DP/jha

