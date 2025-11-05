05.11.2025 12:28:00

Nach Kritik - WKÖ halbiert Gehaltserhöhungen auf 2,1 Prozent

Nach heftiger Kritik an der über der Inflation liegenden Gehaltserhöhung wird die Wirtschaftskammer das Plus von 4,2 Prozent nun auf 2,1 Prozent halbieren. Das kündigte WKÖ-Präsident Harald Mahrer am Mittwoch in mehreren Medien an. "In gesamtstaatlich schwierigen Situationen braucht es auch von der Kammer ein Zeichen", begründete er den Schritt im Ö1-"Mittagsjournal". Angesichts der "schiefen Optik" habe er nun ein Machtwort gesprochen, so Mahrer.

Zuvor drohte die Debatte zu eskalieren, rief der Industrielle Stephan Zöchling doch zu einem Boykott von Beitragszahlungen seitens der Unternehmen auf. Für Empörung hatte die ursprünglich angedachte Gehaltserhöhung von 4,2 Prozent angesichts der häufig formulierten Forderungen nach Lohnzurückhaltung in Gehaltsverhandlungen zuvor auch unter FPÖ, SPÖ, NEOS und Grünen gesorgt.

