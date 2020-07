Nach Präsentation der Tesla-Auslieferungszahlen: Tesla-Aktie mit Rekordhoch

• Kursziele zu meist unter dem aktuellen Kurs• JPMorgan bleibt bei "Underweight"• Tesla-Aktie dennoch weiter auf Rekordjagd

Die Tesla-Aktie hört einfach nicht auf zu steigen. Die am vergangenen Donnerstag veröffentlichten Auslieferungszahlen wirken weiterhin nach und überzeugen Anleger. Demnach hat der E-Autobauer von Visionär Elon Musk im zweiten Quartal mehr als 90.000 Fahrzeuge an seine Kunden ausgeliefert und die Erwartungen damit deutlich übertroffen.

Analysten bleiben skeptisch

Die US-Investmentbank JPMorgan belässt zwar ihre Einstufung für die Tesla-Aktie auf "Underweight", hat aber nach den Ausliefeurngszahl das Kursziel von 275 auf 295 US-Dollar hochgesetzt, heißt es seitens dpa Analyser. Die Auslieferungszahlen für das zweite Quartal seien besser als zuvor geschätzt ausgefallen, schrieb Analyst Ryan Brinkman in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem sei laut Medienberichten zu vermuten, dass der E-Auto-Hersteller auch im zweiten Quartal schwarze Zahlen schreiben könnte. Allerdings bleibe Brinkman dabei, dass die Bewertung der Aktie deutlich zu hoch sei, so dpa Analyser.

Deutsche Bank-Analyst Emmanuel Rosner hat das Kursziel für die Tesla-Aktie ebenfalls erhöht, wie MarketWatch berichtet. Mit einem aktuellen Kursziel von 1.000 US-Dollar liegt die Deutsche Bank jedoch deutlich näher am aktuellen Niveau als JPMorgan.

So reagiert die Tesla-Aktie am Montag

Im NASDAQ-Handel gewinnt die Tesla-Aktie aktuell 10,95 Prozent auf 1.340,14 US-Dollar hinzu und erklomm mit einem Tageshoch von 1.347,79 Dollar sogar ein weiteres Mal neue Rekordhöhen.

