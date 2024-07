Nach Verstimmung: Argentiniens Präsident Milei trifft Macron

PARIS (dpa-AFX) - Trotz der zuletzt angespannten Beziehungen hat der französische Präsident Emmanuel Macron seinen argentinischen Kollegen Javier Milei empfangen. Die Staatschefs sprachen bei dem Treffen im Élysée-Palast über den Krieg in der Ukraine, die Präsidentenwahl an diesem Sonntag in Venezuela und das geplante Freihandelsabkommen zwischen der EU und dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur, wie das argentinische Präsidialamt mitteilte.

Das Verhältnis zwischen Paris und Buenos Aires war zuletzt schwierig. In der vergangenen Woche sorgte ein Video für Empörung, in dem argentinische Spieler nach dem Sieg im Finale der Copa América abwertende Texte über französische Spieler afrikanischer Herkunft singen. Nach Kritik an den Ausfällen legte Argentiniens ultrakonservative Vizepräsidentin Victoria Villarruel sogar noch nach. "Kein kolonialistisches Land wird uns einschüchtern, weil wir ein Lied singen oder die Wahrheiten sagen, die sie nicht wahrhaben wollen", schrieb sie auf X.

Die Regierung in Buenos Aires distanzierte sich von den Äußerungen der Vizepräsidentin, Milei schickte seine Schwester und engste Beraterin Karina Milei in die französische Botschaft in Buenos Aires, um die Wogen zu glätten. Dafür habe ich Macron bei dem Besuch im Élysée-Palast ausdrücklich gedankt, hieß es aus dem Präsidialamt.