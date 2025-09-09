NACHBÖRSE/XDAX + 0,2 Prozent auf 23.769 Punkte - Cancom legen zu

DOW JONES--Im nachbörslichen Handel gewinnen Cancom auf Tradgate 1,5 Prozent auf 23,50 Euro. Der im TecDAX und SDAX notierte Münchener IT-Dienstleister will vom 22. September bis spätestens 18. September 2026 bis zu 3,152 Millionen eigene Aktien - entsprechend bis zu 10 Prozent des Grundkapitals - über die Börse erwerben. Die erworbenen Aktien sollen zu allen rechtlich zulässigen Zwecken verwendet werden.

