Eurokai Aktie
WKN: 570650 / ISIN: DE0005706501
|
20.08.2025 22:17:47
NACHBÖRSE/XDAX +-% auf ..... Pkt - Nfon unter Druck
DOW JONES--Nfon sind am Mittwoch nachbörslich unter Druck geraten. Der Anbieter von Businesskommunikation hatte am frühen Abend den Ausblick gesenkt - basierend auf den vorläufigen Ergebnissen für das erste Halbjahr und der aktuellen Einschätzung des Marktumfelds. Die mittelfristigen Ziele wurden aber bestätigt. Auf Tradegate ging es für die Aktie um rund 5 Prozent nach unten.
Rund 1 Prozent höher gestellt wurden Eurokai Vorzüge. Das Logistikunternehmen hatte die Prognose für das Konzernergebnis 2025 etwas angehoben.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.301 24.277 +0,1%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
August 20, 2025 16:18 ET (20:18 GMT)
