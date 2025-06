NACHBÖRSE/XDAX +0,0% auf 23.505 Punkte

DOW JONES--Mangels Unternehmensnachrichten haben sich am Mittwoch nachbörslich keine auffälligen Kursbewegungen bei deutschen Einzelwerten gezeigt. In der Breite tat sich wenig, gemessen an der Entwicklung des XDAX.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

23.505 23.498x +0,0%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

