17.09.2025 22:24:40
NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 23.390 Punkte
DOW JONES--Nach der weithin erwarteten Zinssenkung der US-Notenbank haben sich die Kurse im nachbörslichen Handel am Mittwoch stabil gezeigt. Ansonsten war die Nachrichtenlage äußerst dürftig. Auffallende Bewegungen in Einzelwerten wurden nicht beobachtet.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
23.390 23.359 +0,1%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
