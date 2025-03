NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 22.888 Pkt - Sporttotal und Manz gesucht

DOW JONES--Laut einem Händler von Lang & Schwarz ist es am Montagabend im Zuge der Rally an den US-Börsen auch mit den Kursen deutscher Titel im nachbörslichen Geschäft nach oben gegangen. Handelbare Unternehmensnachrichten habe es aber nicht gegeben. Stattdessen hätten sich Anleger in den Sozialen Medien zum Kauf bestimmter Aktien offenbar verabredet. So habe sich der Kurs des Pennystocks Sporttotal zwischenzeitlich verdoppelt. Der Kurs von Manz habe sich temporär sogar verdreifacht. "Eine nachhaltige Kursentwicklung stellt das aber nicht dar", sagte der Marktteilnehmer.

===

XDAX* DAX Veränderung

21.15 Uhr 17.30 Uhr

22.888 22.853 +0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

