11.09.2025 23:08:39

NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 23.756 Punkte - Rheinmetall im Plus

DOW JONES--Von einem sehr ruhigen nachbörslichen Handel sprechen Markteilnehmer am Donnerstag. Etwas Bewegung sehe man bei Rheinmetall. Der Kurs wird bei Lang & Schwarz mit einem Plus von 0,4 Prozent taxiert. Rheinmetall verabschiedete sich bereits aus dem Xetra-Handel mit einem Aufschlag von 2,3 Prozent und folgte damit den anderen europäischen Rüstungsunternehmen. Auch BAE Systems und Thales kletterten, einen Tag nach dem Abschuss mehrerer russischer Drohnen über Polen durch Kampfflugzeuge der Nato-Mitglieder.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

23.756 23.704 +0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 11, 2025 17:09 ET (21:09 GMT)

