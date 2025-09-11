|
11.09.2025 23:08:39
NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 23.756 Punkte - Rheinmetall im Plus
DOW JONES--Von einem sehr ruhigen nachbörslichen Handel sprechen Markteilnehmer am Donnerstag. Etwas Bewegung sehe man bei Rheinmetall. Der Kurs wird bei Lang & Schwarz mit einem Plus von 0,4 Prozent taxiert. Rheinmetall verabschiedete sich bereits aus dem Xetra-Handel mit einem Aufschlag von 2,3 Prozent und folgte damit den anderen europäischen Rüstungsunternehmen. Auch BAE Systems und Thales kletterten, einen Tag nach dem Abschuss mehrerer russischer Drohnen über Polen durch Kampfflugzeuge der Nato-Mitglieder.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
23.756 23.704 +0,2%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cbr
(END) Dow Jones Newswires
September 11, 2025 17:09 ET (21:09 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB-Entscheid im Fokus: ATX und DAX schließen im Plus -- US-Indizes letztlich stärker - neue Rekorde -- Asiens Börsen mit Gewinnen - Neue Allzeithochs in Japan
Am heimischen Aktienmarkt agierten Anleger am Donnerstag mit leichten Käufen. An der Börse in Deutschland ging es auch nach oben. An der Wall Street ging es aufwärts. An den Börsen in Asien dominieren die Bullen.