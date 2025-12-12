12.12.2025 22:25:40

NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 24.239 Punkte

DOW JONES--Während bei deutschen Einzelwerten nachbörslich am Freitag mangels neuer Nachrichten keine Sonderbewegungen zu beobachten waren, ging es in der Breite leicht nach oben. Der XDAX lag um 22.15 Uhr mit 24.239 Punkten 0,2 über dem Xetra-DAX.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.238,83 24.186,49 +x%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 12, 2025 16:26 ET (21:26 GMT)

