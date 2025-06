NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 23.724 Punkte

DOW JONES--Bei deutschen Einzelwerten sind am Dienstag nachbörslich keine besonderen Kursbewegungen zu beobachten gewesen. In der Breite ging es leicht nach oben, gemessen am XDAX, vor dem Hintergrund etwas weiter anziehender Kurse an der Wall Street.

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

23.724 23.642 +0,3%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

June 24, 2025 16:24 ET (20:24 GMT)