11.12.2025 22:27:41
NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 24.355 Punkte
DOW JONES--Vor dem Hintergrund in den USA nach dem Börsenschluss in Deutschland steigender Aktienindizes, ist es nachbörslich mit den Kursen deutscher Aktien nach oben gegangen. Der XDAX verbesserte sich gegenüber dem Xetra-Schlusskurs um 0,3 Prozent. Auffälligkeiten bei Einzelwerten wurden nicht beobachtet.
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.355,24 24.294,61 +0,3%
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
