NACHBÖRSE/XDAX -0,0% auf 18.434 Pkt - Singulus unter Druck

FRANKFURT (Dow Jones)--Trotz heftiger Verluste an den US-Börsen haben sich die Kurse im nachbörslichen Handel am Mittwoch meist kaum bewegt. Lebhafter ging es nur in einigen Nebenwerten zu.

Singulus fielen am Abend um gut 8 Prozent. Das Unternehmen hatte vor drohenden Liquiditätsengpässen gewarnt, da die Hauptaktionärin und wichtigste Kunden der Gesellschaft, die chinesische Triumph Science and Technology Group, ihrer Zusage bislang nicht nachgekommen sei, Singulus mit ausreichend liquiden Mittel zu versorgen, so dass diese ihren finanziellen Verpflichtungen nachkommen könne. Sollte Triumph diese Verpflichtung nicht fristgerecht erfüllen, könne es, abhängig von der Entwicklung sonstiger Zahlungseingänge, zu Liquiditätsengpässen bei Singulus kommen, was im schlechtesten Fall existenzgefährdend für die Gesellschaft werden könnte.

Deutsche Beteiligungs AG sanken bei Lang & Schwarz um 0,8 Prozent. Das Unternehmen hatte vor einem deutlichen Ergebnisrückgang im dritten Geschäftsquartal im Vergleich zum Vorjahr gewarnt.

