NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 18.703 Pkt

FRANKFURT (Dow Jones)--Das nachbörsliche Geschäft am Dienstag verlief ohne auffallende Kursbewegungen. Die Aktie der Deutschen Familienversicherung (DFV) zeigte sich wenig bewegt. Ein Großaktionär, Luca Pesarini, hat ein Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien des Unternehmens unterbreitet. Die Persarinis Haron Holding mit Sitz in Luxemburg biete im Wege eines freiwilligen öffentlichen Delisting-Übernahmeangebots vorläufig 6,60 Euro je Aktie in bar - 10 Cent mehr als der Schlusskurs der Aktie von 6,50 Euro am Dienstag.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

18.703 18.726 -0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

