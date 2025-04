NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 20.935 Pkt - Schwaches Quartal belastet Dräger

DOW JONES--Nach dem kräftigen Plus im Xetra-Handel sind die deutschen Aktien nachbörslich etwas zurückgekommen. Unter den Einzelwerten gaben Drägerwerk indessen um 1,4 Prozent nach, nachdem das Medizintechnikunternehmen ein schwaches Auftaktquartal vermeldet, den Ausblick gleichwohl aber bestätigt hatte.

Nach Veröffentlichung einiger Eckdaten zum vergangenen Jahr und eines Ausblicks auf das laufende wurden unter den Nebenwerten Biofrontera am Abend rund 3 Prozent niedriger getaxt. Aufgrund von Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten in den USA sei das EBITDA etwas niedriger als erwartet ausgefallen, so das Unternehmen.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

20.935 20.955 -0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

April 14, 2025 16:24 ET (20:24 GMT)