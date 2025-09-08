08.09.2025 22:49:42

NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 23.777 Punkte - ruhiger Handel

DOW JONES--Zum Wochenauftakt sprachen Händler von Lang & Schwarz von einem eher ruhigen Handel. Deutz zeigen sich nachbörslich mit einem Minus von 2 Prozent. Deutz will sich über eine Kapitalerhöhung frisches Geld besorgen und 13,88 Millionen neue Aktien ausgeben. Die Papiere sollen im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens bei institutionellen Anlegern platziert werden. Der Platzierungspreis und der endgültige Bruttoemissionserlös werden nach Abschluss des Verfahrens festgelegt und bekanntgegeben.

BMW werden unverändert taxiert, obwohl der Autokonzern am Abend erklärte, an seinem strategischen Margenkorridor festzuhalten. Finanzvorstand Walter Mertl sagte anlässlich der IAA in München: "Wir halten an unserem strategischen EBIT-Ziel im Autogeschäft von 8 bis 10 Prozent fest." Wenn die Rahmenbedingungen stimmten, könnte der DAX-Konzern das Margenziel auch schon im Jahr 2028 erreichen.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

23.777 23.807 -0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

