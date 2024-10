NACHBÖRSE/XDAX -0,3% auf 19.410 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktie der Porsche AG hat am Freitag nachbörslich leicht nachgegeben, nachdem der Sportwagenhersteller am Abend einen Gewinneinbruch in den ersten neun Monaten berichtet hatte. Analysten hatten damit aber bereits gerechnet.

hGears wurden beim Brocker Lang & Schwarz gut 2 Prozent tiefer gestellt. Der Hersteller von Getrieben senkte die Umsatzprognose und die Schätzung für das operative Ergebnis im Gesamtjahr.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

19.410,23 19.463,59 -0,3%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

October 25, 2024 16:32 ET (20:32 GMT)