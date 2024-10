Nächster deutscher Rückschlag: Wolfspeed verschiebt Chipfabrik im Saarland auf "unbestimmte Zeit"

In Dresden wird gebaut, in Magdeburg und im Saarland doch nicht. So lässt sich der Stand bei den geplanten großen Chip-Fabriken in Deutschland zusammenfassen. Im Südwesten ist man schwer enttäuscht vom Rückzieher - doch ganz vom Tisch ist das Projekt nicht. Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV