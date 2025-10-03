NAGAILEBEN gewährte Anlegern Blick in die Bücher

NAGAILEBEN hat am 01.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 16,71 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 19,83 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,95 Prozent zurück. Hier wurden 3,62 Milliarden JPY gegenüber 3,77 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

NAGAILEBEN hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 83,24 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 88,77 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 16,98 Milliarden JPY gegenüber 16,41 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at