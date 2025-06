Nahost: Meloni fordert Parteien an den Verhandlungstisch

ROM (dpa-AFX) - Nach den US-Angriffen auf iranische Atomanlagen dringt Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni auf eine diplomatische Lösung. "Italien wird sich weiter dafür einsetzen, die Parteien an den Verhandlungstisch zu bringen", schrieb sie auf X. Am Morgen hatte Meloni eine Telefonkonferenz mit Regierungsmitgliedern und Geheimdienstchefs einberufen, um unter anderem über die Lage der Landsleute in der Region zu sprechen.

Aus dem italienischen Außenministerium hieß es, man werde alles tun, um jene Landsleute, die es wünschen, so schnell wie möglich auszufliegen. Außenminister Antonio Tajani zufolge soll heute ein Flug aus Sharm El-Sheikh in Ägypten starten mit Menschen, die aus Jerusalem und Tel Aviv kommen.

Man hoffe nach dem Angriff, dass es "wirklich zu einer Deeskalation kommt: Der Iran soll sich an den Verhandlungstisch setzen", teilte Tajani mit. Rund um die italienische Hauptstadt sollen außerdem Maßnahmen verstärkt werden, um die Überwachung "sensibler amerikanischer Ziele" zu erhöhen und den Botschafter zu schützen./rdz/DP/he