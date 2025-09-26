26.09.2025 06:31:29

Naito hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Naito ließ sich am 25.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Naito die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 1,76 JPY. Im letzten Jahr hatte Naito einen Gewinn von 1,56 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,36 Prozent auf 10,67 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Naito 10,81 Milliarden JPY umgesetzt.

