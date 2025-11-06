Nakabohtec Corrosion Protecting hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Nakabohtec Corrosion Protecting hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 68,18 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 108,67 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,94 Prozent auf 3,26 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,54 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at