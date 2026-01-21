21.01.2026 06:31:28

Nalin Lease Finance legte Quartalsergebnis vor

Nalin Lease Finance hat am 20.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 1,14 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nalin Lease Finance 1,52 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,54 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 19,3 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,6 Millionen INR umgesetzt.

