NamSys: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

NamSys präsentierte in der am 24.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.10.2025 endete.

Mit einem EPS von 0,02 CAD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als NamSys mit 0,020 CAD je Aktie genauso viel verdiente.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,0 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 1,9 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,090 CAD gegenüber 0,080 CAD im Vorjahr.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,35 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,89 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 6,84 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at