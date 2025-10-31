Nanjing Panda Electronics Company informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Nanjing Panda Electronics Company gab am 29.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,05 HKD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nanjing Panda Electronics Company ein EPS von -0,040 HKD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 558,7 Millionen HKD. Im Vorjahreszeitraum waren 621,7 Millionen HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at