NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 liegt am Montagmittag im Plus

In New York ist am ersten Tag der Woche ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Montag notiert der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ 0,13 Prozent stärker bei 18 560,68 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,702 Prozent auf 18 666,72 Punkte an der Kurstafel, nach 18 536,65 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 18 707,22 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 517,77 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 03.05.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 17 890,80 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 18 302,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 14 546,64 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 12,19 Prozent. Bei 18 907,54 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16 249,19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Autodesk (+ 7,18 Prozent auf 216,08 USD), NVIDIA (+ 3,68 Prozent auf 1 136,64 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 2,56 Prozent auf 466,99 USD), Moderna (+ 2,54 Prozent auf 146,17 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (+ 2,45 Prozent auf 478,28 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Diamondback Energy (-4,87 Prozent auf 189,55 USD), Constellation Energy (-4,22 Prozent auf 208,08 USD), Baker Hughes (-3,73 Prozent auf 32,23 USD), Paccar (-2,67 Prozent auf 104,63 USD) und Old Dominion Freight Line (-2,51 Prozent auf 170,85 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 7 393 092 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 2,842 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 5,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Walgreens Boots Alliance lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,41 Prozent.

Redaktion finanzen.at