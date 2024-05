NASDAQ 100-Wert Sirius XM-Aktie: Über diese Dividende können sich Sirius XM-Anleger freuen

Im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ 100-Wert Sirius XM am 22.05.2024 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2023 in Höhe von 0,10 USD je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vergleich zum Vorjahr um 11,11 Prozent an. Die Gesamtausschüttung von Sirius XM beziffert sich auf 383,00 Mio. USD. So dezimierte sich die Sirius XM- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 71,40 Prozent.

Sirius XM-Dividenden-Rendite

Am Tag der Hauptversammlung schloss die Sirius XM-Aktie via NASDAQ bei einem Wert von 2,80 USD. Für das Jahr 2023 beträgt die Dividendenrendite des Sirius XM-Titels 1,81 Prozent. Damit hat die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich zugenommen. Damals betrug sie noch 1,54 Prozent.

Reale Rendite im Verhältnis zur Kursentwicklung

Im Zeitraum von 5 Jahren ist der Aktienkurs von Sirius XM via NASDAQ um 48,05 Prozent gefallen. Wird die Rendite inklusive der Dividende gesehen, fand in dem Zeitraum eine Steigerung von 62,15 Prozent statt.

Sirius XM- Dividendenerwartung

Für das Jahr 2024 gehen FactSet-Experten von einer Steigerung der Dividende auf 0,11 USD aus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 3,91 Prozent zulegen.

Sirius XM-Basisinformationen

Sirius XM ist ein NASDAQ 100-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 11,123 Mrd. USD. Das Sirius XM-KGV beträgt aktuell 16,89. Der Umsatz von Sirius XM belief sich in 2023 auf 8,953 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 0,33 USD.

Redaktion finanzen.at