Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 1,13 Prozent schwächer bei 24 232,16 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,075 Prozent fester bei 24 528,06 Punkten in den Dienstagshandel, nach 24 509,76 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 24 547,66 Punkte, das Tagestief hingegen 23 989,09 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 26 140,03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 26 644,91 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22 708,07 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 4,29 Prozent aufwärts. Bei 27 722,75 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 20 690,25 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Elron Electronic Industries (+ 16,28 Prozent auf 1,00 USD), Geron (+ 7,23 Prozent auf 1,01 USD), Elbit Systems (+ 6,13 Prozent auf 722,49 USD), Net 1 Ueps Technologies (+ 3,15 Prozent auf 3,27 USD) und Americas Car-Mart (+ 3,00 Prozent auf 0,96 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Century Casinos (-19,65 Prozent auf 0,25 USD), Cogent Communications (-14,75 Prozent auf 3,18 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-12,09 Prozent auf 1,89 USD), Ballard Power (-8,40 Prozent auf 1,15 USD) und Salesforce (-7,90 Prozent auf 197,86 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 40 964 561 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 4,706 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Die Americas Car-Mart-Aktie verzeichnet mit 1,16 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 21,05 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at