NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite am Freitagmittag mit Zuschlägen

Am Freitag bewegt sich der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 0,30 Prozent fester bei 17 911,49 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,182 Prozent stärker bei 17 891,10 Punkten in den Handel, nach 17 858,68 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 17 853,28 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 035,00 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der NASDAQ Composite bereits um 1,54 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 28.05.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 17 019,88 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.03.2024, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 16 379,46 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.06.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 13 591,75 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 21,30 Prozent zu. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 18 035,00 Punkten. 14 477,57 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Cutera (+ 10,62 Prozent auf 1,62 USD), Allscripts Healthcare Solutions (+ 8,33 Prozent auf 9,75 USD), ADTRAN (+ 6,81 Prozent auf 5,33 USD), New York Community Bancorp (+ 6,25 Prozent auf 3,23 USD) und Comtech Telecommunications (+ 6,09 Prozent auf 3,31 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Escalon Medical (-12,50 Prozent auf 0,14 USD), MicroStrategy (-5,53 Prozent auf 1 441,00 USD), Sangamo Therapeutics (-4,62 Prozent auf 0,38 USD), Forward Air (-4,58 Prozent auf 18,97 USD) und Geron (-4,17 Prozent auf 4,26 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 18 736 974 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 3,142 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,05 erwartet. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,13 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

