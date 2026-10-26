NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite nachmittags mit Zuschlägen

Der NASDAQ Composite befindet sich am ersten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Der NASDAQ Composite springt im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,81 Prozent auf 26 164,37 Punkte an. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,276 Prozent auf 26 026,86 Punkte an der Kurstafel, nach 25 955,34 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26 306,83 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 986,56 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, lag der NASDAQ Composite bei 27 068,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 24 975,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 23 204,87 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12,60 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27 722,75 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell AXT (+ 9,87 Prozent auf 57,22 USD), TTM Technologies (+ 8,68 Prozent auf 87,07 USD), CIENA (+ 6,81 Prozent auf 342,08 USD), DXP Enterprises (+ 6,43 Prozent auf 166,31 USD) und Synopsys (+ 6,20 Prozent auf 456,81 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen JetBlue Airways (-12,57 Prozent auf 2,30 USD), Americas Car-Mart (-9,44 Prozent auf 0,72 USD), CRESUD (-6,90 Prozent auf 10,66 USD), Grupo Financiero Galicia (-6,62 Prozent auf 35,40 USD) und Amkor Technology (-5,94 Prozent auf 36,97 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Aktuell weist die SpaceX-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 15 019 460 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,537 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,00 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 19,23 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at