NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich schwächer

Um 20:02 Uhr verliert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,17 Prozent auf 22 618,23 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,197 Prozent auf 22 840,97 Punkte an der Kurstafel, nach 22 886,07 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 22 893,22 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 22 547,12 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Noch vor einem Monat, am 23.01.2026, lag der NASDAQ Composite bei 23 501,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, stand der NASDAQ Composite bei 22 273,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 19 524,01 Punkten gehandelt.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,66 Prozent zurück. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22 256,76 Zählern.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit HealthStream (+ 3,34 Prozent auf 21,03 USD), Elbit Systems (+ 2,98 Prozent auf 746,32 USD), Anika Therapeutics (+ 2,73 Prozent auf 10,92 USD), Akamai (+ 2,69 Prozent auf 96,70 USD) und FreightCar America (+ 2,66 Prozent auf 14,27 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Trend Micro (-9,37 Prozent auf 36,19 USD), Manhattan Associates (-9,31 Prozent auf 130,85 USD), Americas Car-Mart (-8,85 Prozent auf 20,50 USD), Expedia (-7,90 Prozent auf 187,41 USD) und Agilysys (-7,82 Prozent auf 72,49 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 23 981 340 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,923 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1,80 zu Buche schlagen. Die Gladstone Commercial-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,56 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

