NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Start in Grün

So bewegt sich der NASDAQ Composite heute.

Um 16:00 Uhr geht es im NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,62 Prozent aufwärts auf 17 718,39 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,607 Prozent höher bei 17 715,27 Punkten in den Handel, nach 17 608,44 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 17 689,59 Punkte, das Tageshoch hingegen 17 741,80 Zähler.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ Composite bereits um 3,72 Prozent. Vor einem Monat, am 13.05.2024, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 16 388,24 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 13.03.2024, einen Wert von 16 177,77 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 13.06.2023, einen Stand von 13 573,32 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 20,00 Prozent nach oben. Bei 17 741,80 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Punkten markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Learning Tree International (+ 78,95 Prozent auf 0,51 USD), Ebix (+ 17,74 Prozent auf 0,37 USD), American Superconductor (+ 12,74 Prozent auf 26,55 USD), Grupo Financiero Galicia (+ 6,07 Prozent auf 36,00 USD) und Consumer Portfolio Services (+ 5,33 Prozent auf 9,29 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Repligen (-8,77 Prozent auf 130,34 USD), FreightCar America (-5,08 Prozent auf 3,74 USD), Sify (-4,23 Prozent auf 0,43 USD), Geron (-3,93 Prozent auf 4,89 USD) und IDEXX Laboratories (-3,75 Prozent auf 495,00 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 11 474 846 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die Microsoft-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2,977 Bio. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

In diesem Jahr verzeichnet die Bed Bath Beyond-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 18,87 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Comtech Telecommunications-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at