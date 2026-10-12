NASDAQ Composite aktuell: So entwickelt sich der NASDAQ Composite aktuell

So bewegt sich der NASDAQ Composite heute.

Der NASDAQ Composite verliert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr 0,46 Prozent auf 27 241,46 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,050 Prozent auf 27 352,51 Punkte an der Kurstafel, nach 27 366,17 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 27 376,66 Punkte, das Tagestief hingegen 27 233,65 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 26 333,04 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 26 281,61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 22 204,43 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 17,24 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 27 722,75 Punkte. Bei 20 690,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Comtech Telecommunications (+ 8,47 Prozent auf 1,28 USD), SMC (+ 8,43 Prozent auf 478,72 USD), Manhattan Associates (+ 6,03 Prozent auf 217,25 USD), Volvo (B) (+ 5,39 Prozent auf 32,75 USD) und Hub Group (+ 4,62 Prozent auf 26,95 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen TTM Technologies (-10,89 Prozent auf 107,83 USD), CIENA (-9,93 Prozent auf 405,13 USD), AXT (-9,17 Prozent auf 62,18 USD), Donegal Group B (-6,56 Prozent auf 17,10 USD) und Veeco Instruments (-5,93 Prozent auf 49,18 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 10 210 920 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 4,931 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist mit 3,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 18,29 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at