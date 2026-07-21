NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite am Mittag in Grün

Der NASDAQ Composite steigt im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 1,25 Prozent auf 25 826,18 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1,04 Prozent höher bei 25 772,55 Punkten, nach 25 508,07 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Dienstag bei 25 672,83 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 855,22 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 26 517,93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.04.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 24 259,96 Punkte. Vor einem Jahr, am 21.07.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 20 974,17 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 11,15 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20 690,25 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit AXT (+ 13,37 Prozent auf 55,36 USD), PDF Solutions (+ 8,59 Prozent auf 53,08 USD), Amtech Systems (+ 8,39 Prozent auf 17,69 USD), Microvision (+ 8,27 Prozent auf 0,33 USD) und Methode Electronics (+ 8,20 Prozent auf 16,36 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Donegal Group B (-8,03 Prozent auf 20,51 USD), Repligen (-7,88 Prozent auf 134,02 USD), Nice Systems (-6,88 Prozent auf 94,37 USD), Americas Car-Mart (-6,52 Prozent auf 3,23 USD) und Omnicell (-5,71 Prozent auf 42,64 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 8 719 772 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,297 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 17,24 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at