NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite liegt im Minus

Um 20:02 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Minus von 1,06 Prozent auf 22 507,76 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 1,44 Prozent auf 22 421,17 Punkte an der Kurstafel, nach 22 748,99 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 22 353,46 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 22 614,41 Punkten.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 0,832 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.02.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 23 031,21 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, den Wert von 23 578,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.03.2025, lag der NASDAQ Composite bei 18 069,26 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,13 Prozent zurück. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 124,78 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Geron (+ 10,21 Prozent auf 1,57 USD), Elbit Systems (+ 6,99 Prozent auf 950,22 USD), Geospace Technologies (+ 3,18 Prozent auf 10,37 USD), OraSure Technologies (+ 2,68 Prozent auf 3,07 USD) und Microvision (+ 2,50 Prozent auf 0,57 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Methode Electronics (-17,09 Prozent auf 6,26 USD), Methanex (-11,50 Prozent auf 50,49 USD), AXT (-10,14 Prozent auf 34,86 USD), Park-Ohio (-8,30 Prozent auf 25,51 USD) und Covenant Transport (-8,25 Prozent auf 26,46 USD) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 17 142 580 Aktien gehandelt. Mit 3,829 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,63 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

