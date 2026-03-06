Methanex Aktie

Methanex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 882639 / ISIN: CA59151K1084

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
NASDAQ Composite im Fokus 06.03.2026 20:04:34

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite liegt im Minus

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite liegt im Minus

Das macht das Börsenbarometer in New York aktuell.

Um 20:02 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Minus von 1,06 Prozent auf 22 507,76 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 1,44 Prozent auf 22 421,17 Punkte an der Kurstafel, nach 22 748,99 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 22 353,46 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 22 614,41 Punkten.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 0,832 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.02.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 23 031,21 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, den Wert von 23 578,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.03.2025, lag der NASDAQ Composite bei 18 069,26 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,13 Prozent zurück. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 124,78 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Geron (+ 10,21 Prozent auf 1,57 USD), Elbit Systems (+ 6,99 Prozent auf 950,22 USD), Geospace Technologies (+ 3,18 Prozent auf 10,37 USD), OraSure Technologies (+ 2,68 Prozent auf 3,07 USD) und Microvision (+ 2,50 Prozent auf 0,57 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Methode Electronics (-17,09 Prozent auf 6,26 USD), Methanex (-11,50 Prozent auf 50,49 USD), AXT (-10,14 Prozent auf 34,86 USD), Park-Ohio (-8,30 Prozent auf 25,51 USD) und Covenant Transport (-8,25 Prozent auf 26,46 USD) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 17 142 580 Aktien gehandelt. Mit 3,829 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,63 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Methanex Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Methanex Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AXT Inc. 27,94 -15,74% AXT Inc.
Covenant Transport Inc. 26,31 -8,77% Covenant Transport Inc.
Elbit Systems Ltd. 805,00 2,35% Elbit Systems Ltd.
Geospace Technologies Corp 10,13 0,80% Geospace Technologies Corp
Geron Corp. 1,32 9,36% Geron Corp.
Gladstone Commercial Corp. 10,66 -0,84% Gladstone Commercial Corp.
Harvard Bioscience Inc. 0,46 -4,55% Harvard Bioscience Inc.
Methanex Corp. 42,80 -13,01% Methanex Corp.
Methode Electronics Inc. 6,40 -1,54% Methode Electronics Inc.
Microvision Inc. 0,50 5,62% Microvision Inc.
NVIDIA Corp. 153,16 -2,88% NVIDIA Corp.
OraSure Technologies Inc. 2,72 7,09% OraSure Technologies Inc.
Park-Ohio Holdings Corp. 25,59 -8,02% Park-Ohio Holdings Corp.
Strategy (ex MicroStrategy) 115,25 -4,40% Strategy (ex MicroStrategy)

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 22 387,68 -1,59%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:21 KW 10: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16:05 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06.03.26 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
06.03.26 KW 10: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen