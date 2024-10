NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich mittags leichter

Am Mittwoch verliert der NASDAQ Composite um 18:01 Uhr via NASDAQ 1,00 Prozent auf 18 387,28 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,383 Prozent auf 18 502,06 Punkte an der Kurstafel, nach 18 573,13 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 18 357,92 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 509,19 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Seit Wochenbeginn sank der NASDAQ Composite bereits um 0,375 Prozent. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Monat, am 23.09.2024, bei 17 974,27 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 17 997,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2023, notierte der NASDAQ Composite bei 13 018,33 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 24,52 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 671,07 Punkten. Bei 14 477,57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Sangamo Therapeutics (+ 33,88 Prozent auf 1,62 USD), Capitol Federal Financial (+ 8,65 Prozent auf 6,66 USD), Northern Trust (+ 8,57 Prozent auf 104,00 USD), East West Bancorp (+ 7,15 Prozent auf 96,84 USD) und USANA Health Sciences (+ 4,26 Prozent auf 35,95 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Manhattan Associates (-7,64 Prozent auf 270,00 USD), United Therapeutics (-6,66 Prozent auf 345,59 USD), PetMed Express (-6,22 Prozent auf 3,85 USD), Big 5 Sporting Goods (-5,53 Prozent auf 1,97 USD) und Old Dominion Freight Line (-5,41 Prozent auf 188,75 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 18 838 962 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,330 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,03 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19,46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at