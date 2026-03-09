NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite sackt am Nachmittag ab

Am ersten Tag der Woche herrscht in New York ein ruhiger Handel.

Um 20:02 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,02 Prozent leichter bei 22 383,90 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,910 Prozent leichter bei 22 184,05 Punkten in den Montagshandel, nach 22 387,68 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 22 061,97 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 22 455,06 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 09.02.2026, den Stand von 23 238,67 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.12.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 23 576,49 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 18 196,22 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,67 Prozent abwärts. Bei 23 988,26 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 061,97 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit 3D Systems (+ 23,47 Prozent auf 2,42 USD), AXT (+ 14,46 Prozent auf 37,05 USD), United Therapeutics (+ 8,76) Prozent auf 520,03 USD), Sangamo Therapeutics (+ 7,39 Prozent auf 0,41 USD) und Patterson-UTI Energy (+ 6,74 Prozent auf 9,58 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Methode Electronics (-14,11 Prozent auf 5,72 USD), Harvard Bioscience (-11,42 Prozent auf 0,49 USD), American Woodmark (-9,07 Prozent auf 39,99 USD), Hooker Furniture (-7,90 Prozent auf 12,36 USD) und Microvision (-7,38 Prozent auf 0,53 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 21 479 702 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,737 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Im NASDAQ Composite hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,34 Prozent bei der SIGA Technologies-Aktie an.

