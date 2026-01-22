NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite steigt am Donnerstagnachmittag

Mit dem NASDAQ Composite geht es am Nachmittag aufwärts.

Der NASDAQ Composite erhöht sich im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 1,04 Prozent auf 23 465,31 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,930 Prozent auf 23 440,71 Punkte an der Kurstafel, nach 23 224,82 Punkten am Vortag.

Bei 23 335,15 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 23 503,16 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 1,39 Prozent. Vor einem Monat, am 22.12.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 23 428,83 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 22.10.2025, lag der NASDAQ Composite bei 22 740,40 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.01.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 20 009,34 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,988 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 23 813,30 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 916,83 Zählern.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell LSI Industries (+ 15,01 Prozent auf 23,44 USD), Corcept Therapeutics (+ 14,18 Prozent auf 41,46 USD), Dorel Industries (+ 10,89 Prozent auf 1,67 USD), 3D Systems (+ 8,78 Prozent auf 2,85 USD) und ADTRAN (+ 8,00 Prozent auf 8,59 EUR). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Abbott Laboratories (-9,47 Prozent auf 109,30 USD), AXT (-7,63 Prozent auf 18,27 USD), Ultra Clean (-5,87 Prozent auf 44,43 USD), Geospace Technologies (-4,41 Prozent auf 21,58 USD) und Ultralife Batteries (-3,88 Prozent auf 6,31 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 22 087 406 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,701 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,37 erwartet. Mit 10,36 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

