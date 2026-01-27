NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zum Start im Aufwind

Der NASDAQ Composite setzt seinen Aufwärtstrend auch aktuell fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 15:58 Uhr steigt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,80 Prozent auf 23 790,65 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,565 Prozent stärker bei 23 734,75 Punkten in den Dienstagshandel, nach 23 601,36 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 23 796,36 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23 694,38 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.12.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 23 593,10 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 27.10.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 23 637,46 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.01.2025, stand der NASDAQ Composite bei 19 341,83 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,39 Prozent zu. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 23 813,30 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22 916,83 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Akamai (+ 4,80 Prozent auf 103,40 USD), Lam Research (+ 4,75 Prozent auf 233,45 USD), Century Aluminum (+ 4,43 Prozent auf 47,11 USD), Microvision (+ 4,28 Prozent auf 0,89 USD) und WSFS Financial (+ 4,21 Prozent auf 60,36 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Agilysys (-15,39 Prozent auf 96,08 USD), World Acceptance (-11,28 Prozent auf 126,50 USD), Nissan Motor (-8,67 Prozent auf 2,48 USD), AXT (-5,90 Prozent auf 16,75 USD) und Hooker Furniture (-5,14 Prozent auf 12,36 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 260 632 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 3,841 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,14 zu Buche schlagen. Die Gladstone Commercial-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,61 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

