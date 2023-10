NASDAQ Composite Index-Papier Abbott Laboratories-Aktie: So viel Verlust hätte eine Abbott Laboratories-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Die Abbott Laboratories-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Abbott Laboratories-Anteile an diesem Tag 98,11 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Abbott Laboratories-Aktie investiert hätte, hätte er nun 101,926 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 18.10.2023 auf 95,56 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 740,09 USD wert. Mit einer Performance von -2,60 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Abbott Laboratories-Wert an der Börse wurde auf 160,43 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at