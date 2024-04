NASDAQ Composite Index-Papier Agenus-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Agenus-Investment von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Agenus-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Agenus-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 1,54 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 648,782 Agenus-Papiere. Die gehaltenen Agenus-Papiere wären am 02.04.2024 332,18 USD wert, da der Schlussstand 0,51 USD betrug. Aus 1 000 USD wurden somit 332,18 USD, was einer negativen Performance von 66,78 Prozent entspricht.

Agenus wurde am Markt mit 246,92 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at