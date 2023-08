NASDAQ Composite Index-Papier Align Technology-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Align Technology abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Align Technology-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 15.08.2013 wurde die Align Technology-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Align Technology-Papier an diesem Tag 43,16 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Align Technology-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 231,696 Align Technology-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Align Technology-Papiers auf 360,49 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 83 524,10 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 735,24 Prozent.

Insgesamt war Align Technology zuletzt 27,04 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at