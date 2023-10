NASDAQ Composite Index-Papier Allscripts Healthcare Solutions-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Allscripts Healthcare Solutions von vor 10 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Allscripts Healthcare Solutions-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Allscripts Healthcare Solutions-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 14,95 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Allscripts Healthcare Solutions-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 668,896 Allscripts Healthcare Solutions-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.10.2023 gerechnet (13,30 USD), wäre die Investition nun 8 896,32 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 11,04 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Allscripts Healthcare Solutions belief sich zuletzt auf 1,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at